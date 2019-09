Il boat people della porta accanto | Radio24

Quarant'anni fa, il 20 di agosto 1979, tre navi della Marina militare italiana entrano nel bacino di San Marco. Ad attenderle sulla Riva degli Schiavoni c'era una folla festante. A bordo circa 900 profughi vietnamiti, tra cui 125 bambini, salvati dai nostri marinai nel Mar Cinese Meridionale. Erano scappati dal Vietnam del Sud, nessuno li voleva. L'Italia - un paese non più povero e nemmeno più problematico di oggi - organizzò una missione per salvarli. Arrivarono e furono accolti con entusiasmo.

Uno dei boat people che era a bordo di una di quelle navi è il signor Phat Truong che da allora vive a Refrontolo in provincia di Treviso. Oggi parla veneto, vendemmia, e in Vietman non è più tornato. Questi profughi si sono faticosamente adattati e poi integrati completamente, molti sono diventati a loro volta italiani. Come il figlio del signor Phat, Truong Van Thai che lavora in un'azienda trevigiana e suona in una band.

Phat e Van Thai Troung sono ospiti de I figli di Enea, storie di nuovi italiani.

Nella foto la famiglia Troung negli anni Settanta