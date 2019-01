Vincent Van Gogh. Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni | Radio24

Incredibilmente geniale ma totalmente incompreso in vita, Vincent Van Gogh è considerato un'icona senza tempo, uno dei più grandi pittori della storia dell'arte mondiale. E questo nonostante una vita drammatica, segnata dalla malattia mentale e da un profondo senso di inadeguatezza che lo accompagna per tutta la sua breve esistenza, che si conclude a soli trentasette anni per suicidio. In appena dieci anni di carriera pittorica si è dimostrato incredibilmente prolifico, realizzando circa novecento quadri e oltre mille fra disegni e acquerelli, riuscendo però a venderne solamente uno ad un'amica. Oggi le sue opere sono esposte nei maggiori musei del mondo e alcune sono state battute nelle aste internazionali per decine e decine di milioni di dollari, tra i quadri più costosi della storia. Ma al di là della loro quotazione sul mercato, essi sono incalcolabili per l'immenso valore umano di cui sono permeati e per la forza espressiva che riescono a trasmettere a chi li osserva.