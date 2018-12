La vera storia di Babbo Natale | Radio24

Tutti lo conosciamo: Babbo Natale è forse il personaggio più popolare del mondo, non esiste latitudine a cui non arrivi la notte della vigilia per regalare i suoi doni ai bambini e rallegrare gli adulti. Le sue renne sfrecciano instancabili nella notte, lo portano in tutte le case del mondo, lui si cala giù per i camini, lascia giocattoli e dolci che realizzano i sogni di tutti e rendono il risveglio della mattina di Natale qualcosa di meraviglioso e indimenticabile. Ma chi è veramente Babbo Natale, o Santa Claus, come alcuni lo chiamano? Qual è la sua vera storia, dove è cresciuto? E' un umano o un immortale? Chi gli ha dato i suoi poteri? E come fa a portare i doni a tutti i bambini del modo in una notte sola? Sono tutte domande alle quali è possibile rispondere, basta solo avere un po' di fantasia e credere ciecamente in lui. Buon Natale!

A cura di Simona Capodanno