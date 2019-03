Emanuele Notarbartolo, la prima vittima "eccellente" della mafia | Radio24

Sindaco di Palermo e Direttore generale del Banco di Sicilia. Emanuele Notarbartolo fu un uomo integerrimo, che si impegnò a risanare il Banco lottando contro interessi di parte e gruppi di potere, che con i capitali finanziavano speculazioni e campagne elettorali. Il 1° febbraio 1893, la mafia lo uccide, mettendo in atto una condanna a morte che era nell'aria già da molto tempo. Lui rimane nella storia come la prima vittima "eccellente" della mafia, ma più che la sua morte, è la sua vita a diventare un simbolo. Il simbolo di come combattere la mafia significhi, prima di tutto, non piegarsi a quel modo di pensare, anche quando si è i soli a farlo.



Autore: Paolo Buzzone



Playlist

Tell me what you see - Beatles

Inner revolution - Adrian Belew

White riot - Clash

Padrino - Smash Mouth

No mercy - Stranglers

Whaling stories - Procol Harum

Only after dark - Mick Ronson

No wheels to ride - Mott the Hoople