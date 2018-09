Anne Perry, il lato oscuro dell'amore | Radio24

Anne Perry è una scrittrice di gialli che è stata capace di conquistare gli appassionati di tutto il mondo. Nota al grande pubblico per le sue grandi capacità di ricostruzione storica e per l'analisi psicologica dei suoi personaggi, che spesso nascondono lati oscuri e passioni torbide dietro a un'apparente normalità. Anche Anne Perry, come i personaggi nati dalla sua penna, ha un lato oscuro: un'esperienza estrema che la portò, appena quindicenne, a una condanna per omicidio. La sua è una storia in cui amore e odio si mescolano alla fantasia visionaria di un’adolescente fuori dal comune. Come in ogni buon giallo che si rispetti, la vita di Anne Perry nasconde molto più di quanto si possa immaginare.



A cura di Paolo Buzzone



Playlist

Who do you think you are? - Elvis Costello

Just your friends - Mink DeVille

Farewell, farewell - Fairport Convention

Lovely creature - Nick Cave

Two sisters - Kinks

Changes - David Bowie

My brave face - Paul McCartney

New age - Velvet Underground