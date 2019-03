Via libera al nuovo Copyright. Due anni di dibatto e non è finita | Radio24

Con la nuova normativa sul copyright, potete essere certi che per gli utenti non cambierà nulla, si potrà continuare a essere liberi di comunicare. La legge è un messaggio forte per i creativi e gli autori: e il momento di avere giustizia. Lo ha dichiarato la commissaria europea per la società e l'economia digitali Marija Gabriel in visita in Italia. Era giunto il momento di aggiornare le nostre regole sul copyright con la realtà del ventunesimo secolo, ha spiegato la commissaria Ue. Ne parliamo a Europa Europa dove avremo spazio per gli aggiornamenti sulla Brexit, della marcia di avvicinamento alle elezioni europee di maggio, ma anche al voto in Ucraina.