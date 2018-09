Europa Europa Puntata Speciale - Visita guidata al Museo POLIN di Varsavia | Radio24

Puntata speciale in questo fine settimana per Europa Europa. Siamo a Varsavia, una grande capitale tornata al centro del dibattito politico europeo, l'occasione una visita guidata di un museo che ha fatto discutere ancora prima di essere aperto nell'estate di 5 anni fa. Si tratta del POLIN, il Museo che racconta la Storia degli Ebrei di Polonia, aperto nel 2013, un viaggio millenario che tocca la Polonia ma anche l'Europa intera, la storia delle sue minoranze e la loro repressione. POLIN è un museo che è un centro culturale, che accoglie ogni giorno migliaia di visitatori dalla Polonia e dal mondo, che è stato al centro di polemiche anche virulente in una fase in cui una nuova legge sulla responsabilità della Shoah ha suscitato un grande dibattito, interno e internazionale. All'inizio dell'estate il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki è intervenuto per rimuovere la pena di tre anni di carcere prevista per chiunque attribuisca alla «nazione polacca» responsabilità nei crimini nazisti. Una decisione giunta nel pieno del confronto con l'Unione europea che aveva posto sotto monitoraggio Varsavia sul fronte della tutela dei diritti. Una mossa distensiva, che può aprire un nuovo capitolo nel dialogo con Bruxelles su tutti i dossier, dall'immigrazione alla riforma della giustizia. Ci ha accompagnato nella visita della mostra permanente la dottoressa Johanna Ficus, storica a capo dell'exibition department, di un museo che attira migliaia di visitatori.