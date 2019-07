EUROPA EUROPA - Bruxelles, una città oltre l'Unione | Radio24

Ospite di questa settimana, il corrispondente del Sole24Ore da Bruxelles Beda Romano. Ha pubblicato per il Mulino un libro intitolato Bruxelles. Terra di frontiera tra mondo latino e tedesco edito dal Mulino. Abitata da poco più di un milione di abitanti, al centro di un piccolo paese incuneato tra il Mare del Nord, la Francia e la Germania, Bruxelles è oggi la capitale dell'Unione europea, nota in tutto il mondo. Ma anche in passato non è stata da meno: centro dell'art nouveau, sede di quattro esposizioni universali, capitale di un ricchissimo impero coloniale, culla di una gloriosa rivoluzione industriale. A fine Ottocento, Bruxelles era la capitale del secondo più ricco paese al mondo dopo la Gran Bretagna. Meno monumentale di Parigi, meno ricca di Londra, meno antica di Roma, la città è tuttavia un inaspettato tesoro architettonico, artistico e storico.