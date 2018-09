Dynamic pricing: quando il risparmio passa dall'algoritmo - Colvin: fiori on-demand | Radio24

Il giorno migliore per acquistare on line un paio di scarpe da donna? Il mercoledì. Il venerdì, invece, per quelle da uomo. Nel mondo dell'e-commerce il prezzo dei prodotti cambia a seconda del giorno della settimana, si tratta di una tecnica commerciale nota con il nome di dynamic pricing, più conosciuta per l'acquisto di biglietti aerei, un po' meno per i prodotti.

Fiori su abbonamento? E' la proposta - in perfetto stile subscription economy - di una nuova start-up che vuole rivoluzionare il settore: Colvin.

Dai riferimenti religiosi nella moda e nel design ai prodotti che diventano essi stessi oggetto di culto e nuove ritualità, il mondo dei consumi e quello della religione sono molto più vicini di quanto si possa credere. Questo il tema del focus sui trend della settimana.