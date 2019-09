Governo: intesa sui sottosegretari. Gualtieri chiude alla flat tax | Radio24

Vasto incendio ad Avellino nel primo pomeriggio in un'azienda che produce contenitori di plastica per le batterie delle auto. Il prefetto Maria Tirone ha dichiarato lo stato di emergenza. Ci colleghiamo con Gianni Colucci, Il Mattino.



Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annunciato durante l'Ecofin (Consiglio "Economia e finanza"), l'adesione dell'Italia alla Coalizione dei ministri finanziari per la lotta al cambiamento climatico. Con la nomina di oggi da parte del Consiglio dei Ministri dei 42 tra sottosegretari e viceministri, si completa la squadra del governo Conte bis, che entra nella piena operativita'. Il Premier Conte anuncia il giuramento per Lunedì prossimo. La politica con Barbara Fiammeri, Il Sole 24 Ore.



Nove misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta bis su presunti report "ammorbiditi" sulle condizioni dei viadotti gestiti da Autostrade. L'inchiesta era partita dopo il crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018, e aveva portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone tra dirigenti e tecnici di Aspi e Spea. Atlantia a picco a Piazza Affari. A fare il punto con noi sulla questione il nostro corrispondente da Genova Andrea Ferro.



Da domani entra in vigore la nuova direttiva europea PSD2 (Payment services directive 2). E con essa tutta una serie di novità che mirano a disciplinare i pagamenti digitali, garantendo maggior sicurezza e trasparenza dei movimenti. A spiegarci il tutto il nostro Enrico Paglarini.



Il meteo del Weekend con Paolo Corazzon, di 3B Meteo.