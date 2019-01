Il sindaco Leoluca Orlando: "Firmerò io i documenti" | Radio24

A Palermo il sindaco Leoluca Orlando mantiene ferma la sua posizione sull'iscrizione dei migranti all'anagrafe e davanti alle preoccupazioni dei dipendenti comunali afferma di volersi prendere in prima persona la responsabilità delle pratiche.



Vivono nella zona limitrofa a quella "rossa" di Genova dove è crollato il ponte Morandi e per questo indossano, simbolicamente, un gilet arancione. In più di cinquecento si sono radunati davanti a Palazzo Tursi per esprimere la loro preoccupazione sull'avvio del cantiere per la ricostruzione del ponte. Ne parliamo con Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.



La città Metropolitana di Roma ha reso noto quali sono le cosiddette aree bianche, le zone cioè su cui non grava alcun ostacolo alla costruzione delle discariche previste dal nuovo piano rifiuti. Tra le voci contrarie alle designazioni, il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.