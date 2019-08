Ambizione elezioni: è sfiducia | Radio24

La Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. Il Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini vuole stringere, il vicepremier Di Maio lo sfida sul taglio dei parlamentari, mentre per il segretario del PD Nicola Zingaretti "Il populismo ha fallito". In attesa di ulteriori sviluppi, commentiamo la giornata con Emilia Patta, commentatrice politica del Sole 24, con Luca Zaia, governatore del Veneto (con cui parliamo anche di Milano-Cortina 2026) e con Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di "Cambiamo!". In particolare, sulle misure relative al lavoro che rischiano di non vedere la luce, sentiamo Giorgio Pogliotti del Sole 24 ore.



Rimborsabile il super-farmaco anti-tumoriArriva per la prima volta in Italia il super farmaco contro alcuni tumori del sangue. Al microfono di Rosanna Magnano, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanitą. Marina Sozzi, autrice del libro "Io non sono il mio tumore", ci spiega come ha sfidato la retorica del malato "combattente" che, grazie alla forza di volontą, ha la meglio sul male.



Sprechi alimentari e clima Il riscaldamento globale causato dall'uomo farą aumentare la siccitą e le piogge estreme in tutto il mondo pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. Come si puņ fare per non sprecare cibo? Ne parliamo con Andrea Segrč, agronomo ed economista, Professore di Politica Agraria Internazionale e Comparata e con Pietro Leemann, chef di Joia, Alta cucina vegetariana.



La cimice asiatica distrugge i nostri fruttetiI frutteti del nord italia attaccati dalla cimici asiatica. Si contano danni per 250 milioni di euro. Possibili ripercussioni per i lavoratori stagionali. Con noi il presidente di Confindustria Emilia Romagna, Eugenia Bergamaschi.



Domani la notte delle stelle cadentiNotte di San Lorenzo, dove e quando vedere le stelle cadenti: ecco i consigli di Gianluca Masi, astrofisico curatore scientifico del Planetario e Museo Astronomico di Roma.