Laurea quanto mi costi. Quanto vale un titolo di studio? | Radio24

Per chi sceglie un'Università privata e fuori sede in Italia la laurea può costare fino a 100mila euro. Per chi sceglie un ateneo pubblico i costi sono più bassi, ma se si lascia casa ad incidere è per l'80 il prezzo dell'alloggio. Superati i test per le aspiranti matricole ottobre è il mese dell'avvio delle lezioni ma anche in cui si cerca casa. Con prezzi alle stelle in molte città e con tre studenti su dieci che emigrano.

Chi paga? Si vanno ad erodere i risparmi per le famiglie. Eppure per molti versi laurearsi in Italia vale ancora. Seppure non come in altri paesi Ocse: in Germania un laureato guadagna il 75% in più di un diplomato, in Italia tra il gap di titolo di studio e quello di genere si arriva in alcuni casi al paradosso che una donna laureata guadagna come un coetaneo maschio che si è fermato all'esame di maturità. La buona notizia è che qualcosa sta cambiando. Vi raccontiamo come.