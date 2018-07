Quando nasce l'esigenza di misurare | Radio24

La storia del "misurare" è una storia affascinante. Per quanto riguarda il Tempo si partì dalla necessità di misurare i tempi lunghi, come giorni e mesi, e qui fu abbastanza semplice perché si utilizzarono i movimenti del Sole o i cicli lunari. I problemi nacquero con i tempi più corti, come l'ora e il secondo. Per quest'ultimo si fece riferimento al battito del cuore umano.

Grandi problemi, invece, con le misure di lunghezza e di area. Nel 1400 la biolca mantovana si riferiva a quanto una coppia di buoi poteva arare in un giorno. Ma a Ferrara la coppia di buoi arava più del doppio. In Piemonte con lo stesso principio si misurava la ‘giornata piemontese'. L'adozione del metro quadrato per misurare lo spazio diventa provvidenziale, per comprare e vendere terreni, ma non solo…

Ne parliamo con Vito Fernicola, ricercatore di INRiM, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.