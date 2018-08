La misura più piccola che siamo in grado di misurare: le onde gravitazionali | Radio24

La scienza, oggi, ha raggiunto capacità di misura straordinarie. Nei laboratori in cui si stanno effettuando le misure delle onde gravitazionali, per esempio, la caduta di uno spillo sarebbe equivalente a un Boeing 777 che impattasse su una torta alla panna. Ci abbiamo messo oltre 100 anni a sviluppare la tecnologia in grado di rilevare le onde gravitazionali, teorizzate da Albert Einstein nella teoria della relatività generale. Come ci spiega Elisabetta Cesarini, astrofisica del Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi - collaborazione LIGO e Virgo.