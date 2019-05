Riparazioni auto. Addio mani sporche d'olio, si guarda al motore elettrico e al digitale | Radio24

Lavorare nel mondo dell'auto. Ne abbiamo parlato la scorsa puntata con Muner University (aziende e atenei dell'Emilia Romagna che hanno costruito sei corsi magistrali di altissimo livello). Ma per i tanti ragazzi appassionati di motori ci sono anche altre opportunità, che non prevedono necessariamente un percorso universitario. E lo vediamo in questi giorni qui a Autopromotec, a cui stanno partecipando molti studenti di Istituti Tecnici e Professionali, all'interno del programma GM-EDU, che ha proprio lo scopo di avvicinare la scuola al mondo del lavoro, programma organizzato dal giornale del meccanico. Domani si terrà anche una gara, il Grand Prix dei Giovani Autoriparatori, in cui i ragazzi si sfideranno con le mani nei motori.

Fra i ragazzi in questi giorni qui a Autopromotec, ci sono quelli del Professionale delle Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni (alle porte di Milano), polo che ha al suo interno anche l'ITS Lombardia Meccatronica. Il direttore Raffaele Crippa.