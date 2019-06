Dopo la maturità che fare? La scelta dell'ITS | Radio24

Chissà cosa hanno in testa per il loro futuro i ragazzi e le ragazze che proprio in queste ore stanno compiendo l'ultimo atto del loro percorso alle superiori, la maturità. Poi c'è da pensare al dopo, un dopo che può essere sicuramente l'università - come abbiamo sentito - ma può essere anche la fine della formazione, molti sceglieranno infatti di buttarsi nel mondo del lavoro (o almeno di provarci, visto cosa ci raccontano i numeri sulla disoccupazione giovanile). In realtà esiste una terza strada, di cui parliamo spessissimo qui su Radio24, la terza strada sono gli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori, percorsi post-diploma professionalizzanti. Ce ne sono in tutte le Regioni e in molti settori. L'elenco è disponibile sul sito Indire.it. E scorrendo elenco e valutazioni, vediamo che il Veneto risulta una regione molto virtuosa, prima in classifica con gli ITS di Verona, di Padova e quello di Venezia, l'ITS per il turismo a Jesolo. Ed è proprio al direttore di quest'ultimo che chiediamo di illustrarci l'offerta di Its Academy Veneto (brand che racchiude le 7 Fondazioni venete) e di spiegarci perché un ragazzo o una ragazza dovrebbero scegliere un ITS, magari preferendolo all'università.