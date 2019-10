Sicilia, strade al collasso; in Emilia partono le opere | Radio24

Il deficit infrastrutturale della rete stradale siciliana mette quotidianamente a dura prova gli autotrasportatori costretti a tempi di percorrenza troppo lunghi con un aggravio di costi. Le associazioni chiedono alla Regione la convocazione della Consulta dell'autotrasporto. <Sul tappeto anche la questione del mare bonus e degli interporti>, dice Giovanni Brancati, coordinatore di Cna Fita Sicilia.



Sempre sul fronte delle Infrastrutture, in Emilia Romagna il governo ha dato il via libera alla bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo. Al nostro microfono il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, annuncia che presto partiranno anche i lavori per la Cispadana e per il passante di Bologna.



Liguria e Piemonte alleate per avviare sinergie su logistica e infrastrutture, come come dice Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

Proseguono tra i disagi i lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per l'autotrasporto significa tempi di percorrenza allungati e quindi costi maggiorati. Nei mesi scorsi era stato firmato lo schema di convenzione tra Regione Toscana, Autostrade per l'Italia, Salt e Telepass per riconoscere uno sconto di circa il 50% sulla tariffa autostradale ai mezzi pesanti che, in alternativa percorrono la A11 e l'A12. Ma i tempi e l'ammontare dei rimborsi non sono ancora chiari come dice al nostro microfono Giovanni Capecchi di Assotir.