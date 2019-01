Brexit e autotrasporto, tutti gli scenari | Radio24

L'ipotesi di una hard Brexit, cioè senza un accordo con l'Unione Europea, avrà ripercussioni sul mondo della logistica. Quali e quante? Ipotizziamo gli scenari possibili, tra rischi e opportunità, con Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council.

Il deficit della nostra logistica (che ha un costo stimato per il nostro paese di 42 miliardi l'anno) dipende dai lacci normativi e regolamentari e dall'inadeguatezza delle infrastrutture. Il caso della E-45, interrotta su disposizione della magistratura in seguito al sequestro di un viadotto in provincia di Arezzo conferma che la rete è datata e comunque non "tarata" sulle effettive esigenze dei territori e della logistica nazionale. Il punto su quello che sta avvenendo lungo la E-45 (la Orte-Cesena) con Giuseppe Brasini, presidente di Cna-Fita Toscana.

Motori e solidarietà, un'iniziativa per ricollocare al lavoro meccanici e carrozzieri. Ce ne parla Giorgio Boiani, presidente del Consorzio Ricambi Originali, che ha promosso l'iniziativa insieme alla Caritas di Lecco.