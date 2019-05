Di acque e bottiglie | Radio24

In questa puntata parliamo di acqua in bottiglia e del rubinetto e di campagne per la riduzione dell'uso delle plastiche che toccano anche questo mondo, ovviamente. Risponde Mineracqua mentre l'università Luiss lancia la sua campagna PlasticLess. Mentre Utilitalia si domanda come mai l'Italia resti sempre la seconda al mondo per consumo di acque minerali in bottiglia...