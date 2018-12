Valencia: città sostenibile Verso il Taipei Cycle Show 2019 | Radio24

Un milione di abitanti, 150 chilometri di ciclabili, 40 vie ciclabili , ma soprattutto un approccio integrato alla mobilità sostenibile. E' cambiato negli ultimi anni il modo di muoversi a Valencia, città che viene sempre più spesso scelta come destinazione turistica dagli amanti della bicicletta. Artefice di questo cambiamento è un italiano: l'assessore alla mobilità del Comune di Valencia, Giuseppe Grezzi. Da Valencia poi voliamo a Taipei per presentarvi il Taipei Cycle Show 2019 , il più importante evento dedicato alla bici in Asia, il terzo nel mondo insieme a Emilia Shih vicedirettore della Fiera.