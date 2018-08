I record di Paola Gianotti e le ciclovie del Veneto | Radio24

In questa puntata la storia di Paola Gianotti, piemontese, classe 1981 che vanta tre record del mondo in bicicletta : quello del giro del mondo nel 2014, dell'attraversamento da nord a sud degli Stati uniti nel 2016 e del Giappone nel 2017, con molte imprese sportive legate a progetti di solidarietà.

E poi consigli sulla scelta della bici più adatta in città in collaborazione con il portale Bike Italia e un piccolo vademecum sulle regole del codice della strada che riguardano il trasporto dei bambini in bicicletta insieme a Silvio Scotti, esperto del sole24ore in codice della strada. Infine con l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti Elisa De Berti un viaggio tra i più suggestivi itinerari cicloturistici del Veneto, regione all'avanguardia in questo settore, tra vette dolomitiche, città d'arte, fiumi e scorci marittimi.