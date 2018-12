Biciterapia, la storia di Mila Brollo | Radio24

"Mentre pedalo sento i pensieri pedalare più velocemente di me, li guardo mentre mi attraversano, mi superano, li seguo ancora un po', poi li lascio andare". Scrive così, nel suo libro "Biciterapia- In viaggio alla ricerca di un equilibrio" Mila Brollo, friuliana, classe 1957, tecnico della riabilitazione psichiatrica nonché diabetica e sovrappeso. Non proprio una sportiva dunque...In sella alla sua bici (elettrica) ha invece pedalato dal Friuli a Lampedusa e poi anche da Lampedusa al Fiuli. Un viaggio che è diventato una terapia per se stessa, ma anche per per canalizzare l'attenzione delle persone su temi come le migrazioni, la povertà e la disabilità mentale