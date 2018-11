Voto digitale: rischi e vantaggi - Trasformazione digitale in Italia | Radio24

Il prossimo 6 novembre negli Stati Uniti ci saranno le elezioni di Midterm, e ancora una volta si accende il dibattito sull'affidabilità del voto digitale, dopo che Il principale produttore statunitense di macchine per il voto ha ammesso di aver installato un software per l'accesso remoto sui sistemi per la gestione delle elezioni che ha venduto negli ultimi sei anni. Al di là dei rischi, il voto digitale comporta indubbiamente anche dei vantaggi, permettendo a disabili e residenti all'estero di votare da casa e velocizzando i tempi di voto e di scrutinio. Se il voto elettronico e l'e-voting sono ormai una realtà consolidata in molti paesi, in Italia per il momento ci si è limitati a una sperimentazione in occasione del referendum per l'autonomia della Lombardia, con risultati non proprio incoraggianti. Ma come funziona il voto digitale? Lo chiediamo a Fabio Pietrosanti, esperto di cybersecurity e presidente del Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani digitali (https://www.hermescenter.org/).

Anche se in Italia il voto elettronico stenta a decollare, nel complesso i processi di trasformazione digitale sono visti con ottimismo dalla maggior parte degli italiani, come emerge da un recente sondaggio sulla digital transformation condotto da EY (https://www.ey.com/it/it/home) in collaborazione con Ipsos. I nostri dati dimostrano inoltre che il 90% delle aziende che hanno fatto investimenti sul digitale, hanno poi avuto un ritorno economico – commenta Donato Iacovone, amministratore delegato di EY Italia.

