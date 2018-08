Dazn e i problemi del calcio in live streaming | Radio24

Il debutto di Dazn nel mondo del calcio in live streaming è partito nel peggiore dei modi, con blocchi e disservizi segnalati un po' ovunque, anche che da parte di utenti che avevano connessioni in banda larga. Ma è davvero soltanto un problema legato alle carenze della nostra rete, come da molte parti si è detto? E cosa possiamo aspettarci per il futuro? Ne parliamo con Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia Dday.it, con Mario Mella, consulente ICT ed ex Cto di Fastweb e con Rosario Pingaro, presidente di Convergenze, operatore di tlc leader nel Sud Italia.