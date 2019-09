Zanetti a 24 Mattino - Evasometro o polizia fiscale? Al Governo la scelta | Radio24

Nei giorni scorsi è scattato l'"evasometro", uno strumento che già esisteva per le imprese e che ora riguarderà anche i privati cittadini. Si guarda allo scostamento tra il reddito e quello che si ha sul conto in banca: tra il 20-25% può far scattare un controllo. Toccherà al nuovo Governo decidere come usarlo e dosarlo, perché sia uno strumento di controllo e non di presunzione di evasione. A 24 Mattino ne abbiamo parlato con Enrico Zanetti, fiscalista ed ex viceministro all'economia nel governo Renzi.