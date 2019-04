TuttoFood: a Milano la fiera internazionale dell'agroalimentare | Radio24

TuttoFood è la fiera del cibo e del sistema agroalimentare in programma a Fiera Milano dal 6 al 9 maggio. Si tratta di una fiera b2b dunque dedicata agli operatori del settore che hanno a disposizione una grande vetrina sulle novità di prodotto, sulle innovazioni e sui trend di mercato.

I buyer di tutto il mondo possono entrare in contatto con le aziende italiane, ma anche con quelle straniere provenienti da oltre 30 Paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, Gran Bretagna, Cina e Stati Uniti. Tanti i settori rappresentati: dalle conserve, ai dolci e prodotti da forno, dalla pasta secca a quella fresca, dal pesce alla carne, senza dimenticare gli aspetti più internazionali come la sezione del cibo kosher e di quello halal.



Secondo una ricerca sui prodotti alimentari condotta da IRI, istituto di ricerche di mercato, commissionata da Fiera Milano spa e TuttoFood, nel 2018 c'è stato un calo dello 0,1% delle vendite dei beni di largo consumo confezionato. Una frenata rilevante se si considera che due anni fa c'era stato un incremento del +2,7%. Il fatturato, però, non ne risente perché, contestualmente, si è registrato un aumento dei prezzi pari a +0,7% rispetto al +0,5% del 2017. Dall'analisi è emerso che i consumatori preferiscono spendere qualche euro in più rispetto al passato, ma acquistando prodotti di qualità. Non è più la quantità la priorità di chi acquista beni alimentari. Un settore che va controcorrente è quello delle bevande: l'unico che aumenta costantemente negli ultimi 10 anni. C'è stata una variazione importante anche riguardo i canali distributivi: nel 2018 si è verificata una crescita soprattutto dell'online.

Marco Limonta, Business Insight Director IRI: "C'è un solo settore che continua a crescere".

Marco Limonta, Business Insight Director IRI



