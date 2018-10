Terra in Vista: alla scoperta delle piante robot | Radio24

Che cos'è e come funziona un plantoide? A spiegarlo è proprio la sua ideatrice, Barbara Mazzolai, direttrice del Centro di Micro-BioRobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ospite di Federico Taddia e Telmo Pievani a "Terra in vista – La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio". La versione estesa della puntata è disponibile in podcast sulla piattaforma audible.it



Barbara Mazzolai, direttrice del Centro di Micro-BioRobotica



