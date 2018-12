Terra in Vista - Il Natale spiegato a mio figlio. Perché ci piacciono le feste? | Radio24

Perché l'Uomo fa festa? Come mai quando è festa si mangia di più e meglio? Ci sono musiche e giochi da festa?

"Perché ci piacciono le feste?" è il titolo dello speciale "Terra in vista – Il Natale spiegato a mio figlio", condotto da Federico Taddia e il filosofo della scienza Telmo Pievani.

Tra gli ospiti che si metteranno in gioco con i bambini gli antropologi Laura Bonato e Marino Niola e il giocologo Andrea Valente.

La scrittrice Enrica Tesio darà invece i consigli alle bambine e ai bambini sul come scrivere una lettera di ringraziamento (o di reclamo) a Babbo Natale.

Infine un omaggio a Gianni Rodari, con l'ascolto di alcune delle più belle filastrocche ispirate alle festività.