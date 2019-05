Tennis, Roland Garros; Fognini e l'obiettivo di entrare tra i top ten | Radio24

Il derby dell'Italtennis al Roland Garros ci consegna una Fabio Fognini che si affaccia per la classifica Atp sulla soglia dei top ten del mondo grazie al successo al primo turno del Roland Garros sull'altro azzurro Andreas Seppi. Al prossimo turno Fognini affrontera' l'argentino Federico Delbonis, numero 75 del ranking mondiale. Grazie al derby conquistato, il ligure era salito nel ranking Atp live in decima posizione e ci e' restato fino alla conclusione della sfida vinta dal russo Karen Khachanov, che lo precede in classifica, sul tedesco Cedrik-Marcel Stebe. "Se ci penso ad entrare tra i primi dieci del mondo? Certo - ammette il campione di Arma di Taggia - non lo immagino come un obiettivo quanto piuttosto come un sogno che può finalmente avversarsi. Ma non è un chiodo fisso e se non succede non è la fine del mondo. Di certo la sto vivendo in maniera più consapevole e matura di qualche anno fa, quando ero salito fino al numero 13. Sto attraversando un buon periodo nonostante quel piccolo problema alla gamba che mi trascino dietro da qualche settimana.