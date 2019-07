SuperFede e Greg: un tuffo d'oro nella legenda | Radio24

Il poker della Divina, l'assolo del principe delle maree. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri si tuffano nella piscina di Gwangju ed entrano nella leggenda dello sport. Lascia il mondo senza parole, SuperFede, che a 31 anni conquista il suo quarto titolo mondiale sui 200 stile libero, nell'ottava finale iridata finita sul podio, col suo secondo tempo in carriera. Le rivali? staccata l'australiana Titmus, la svedese Sjostroem, terza, è colta da un lieve malore subito dopo l'arrivo. peccato solo che per la Divina questo sia l'ultimo mondiale, col la gran chiusura ai Giochi di Tokyo 2020.

Prima era stato Paltrinieri a emozionare: già oro mondiale e olimpico sui 1500 stile libero, trasformatosi in tritone per le gare in acque libere, il 24enne carpigiano diventa re anche negli 800, strappando lo scettro all'amico, rivale e compagno di allenamenti Gabriele Detti, stavolta appena quinto. E adesso Greg vuole difendere il trono dei 1500, prima di puntare anche lui a Tokyo 2020.

SuperFede e Greg: un tuffo d'oro nella legenda



