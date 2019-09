La strategia del nuovo Pd di Zingaretti | Radio24

Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Partito Democratico era sconfitto. 18,76% alla Camera, 16,2% al Senato.

Era dunque un soggetto politico lacerato, litigioso, diviso in tante correnti, senza alcuna prospettiva politica.

La vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie con il 70% del milione e seicentomila votanti ai gazebo, archivia la stagione di Matteo Renzi, avvia una lenta riforma del partito e lancia una sfida al governo giallo-verde.

La strategia di Zingaretti è quella del gatto sornione, pronto a mettere al centro la sua politica non appena si crea un vuoto.

La fine del contratto tra Salvini e Di Maio ha oggettivamente rilanciato l'azione di Zingaretti che in Parlamento resta pur sempre la seconda forza politica dopo il M5s. Il Pd vince le divisioni, si presenta unito al tavolo delle trattative con il M5s e trova la quadra per formare un nuovo esecutivo a guida Giuseppe Conte. Zingaretti rinuncia a qualche posto chiave, manda Gentiloni in Europa come Commissario, ma controlla il Governo attraverso Franceschini sul piano politico e Gualtieri sotto il profilo economico.

Oggi il Pd sembra in buona salute.

I sondaggi lo danno in crescita stimato intorno al 23 - 24%, ben oltre il M5s, il tesseramento fino a qualche mese fa in caduta libera sta sensibilmente risalendo, i militanti, anche quelli in disaccordo sull'alleanza con il M5s, popolano comunque da qualche giorno le centinaia di feste dell'Unità sparse per il paese.

L'immagine è quella di un partito non ancora rinnovato nella struttura e nell'azione politica che però mette da parte le divisioni del passato e predilige una azione unitaria, anche solo di facciata.