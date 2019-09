Di Stefano (M5S): "Non sono un voltagabbana" | Radio24

"Non sono un voltagabbana" così Manlio Di Stefano, deputato M5S e sottosegretario agli Esteri del primo governo Conte a 24 Mattino, a proposito dell'alleanza con il Pd e prosegue "ho gli stessi dubbi di quando abbiamo cominciato con la Lega ma la certezza che faremo il massimo perché tutto funzioni bene per gli italiani. Non mi fido del Pd, ma mi fido del M5s, della nostra maggioranza in consiglio dei ministri e della nostra capacità di mettere tutti intorno a un tavolo sul programma".

Di Stefano (M5S): Merkel contraria a Di Maio? "Non mi risulta"

E' vero che la Merkel avrebbe chiesto di non nominare Di Maio agli Esteri? "Non mi risulta" risponde Manlio Di Stefano, deputato M5S e sottosegretario agli Esteri del primo governo Conte a 24Mattino, e prosegue "stiamo ricevendo un sacco di congratulazioni da tutte le ambasciate più importanti del mondo in primis gli Stati Uniti e tutti i paesi europei al seguito".