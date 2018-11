SPECIALI RADIO 24 - Reddito di cittadinanza: dal Veneto alla Sicilia, viaggio nei Centri per l'impiego | Radio24

Solo un italiano su quattro che cerca lavoro lo chiede ad un centro per l'impiego. Secondo i dati di Bankitalia nel 2017 solo il 2% dei disoccupati che hanno trovato un lavoro dipendente nel settore privato lo ha fatto grazie ai centri per l'impiego. I fondi stanziati dal governo saranno sufficienti a rendere operativa la misura? L'Italia come sempre ha tante facce: dalla struttura avveniristica di Treviso al centro per l'impiego di Palermo, passando per Milano, Roma e Napoli. Siamo andati a vedere come funzionano: un viaggio-inchiesta nei Centri per l'impiego italiani chiamati ad individuare i destinatari del Reddito di Cittadinanza.

Cinque puntate per cinque città italiane, in onda su Radio24 nei giornali radio delle 7-12 e 21 (Effetto Notte) da lunedì 19 novembre a venerdì 23 novembre. Sabato un Reportage a cura di Annarita d'Ambrosio.



VENETO - Ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza fondamentale sarà il ruolo dei centro per l'impiego interessati da una profonda trasformazione nelle intenzioni del governo che ha stanziato un miliardo di euro.L'Italia come sempre ha tante facce. Siamo andati a vedere come funzionano: e oggi cominciamo dal Veneto

Veneto



