GLI SPECIALI DI RADIO 24 - Fake news: burla o complotto? Ecco perchè la rete fa paura a molti | Radio24

In principio fu Orson Welles. Era il 1938 e la sua Guerra dei mondi trasmessa dalla radio fu così credibile che migliaia di americani credettero davvero che la terra fosse invasa dai marziani. Un inganno? Uno scherzo? Un fraintendimento? Forse oggi la chiameremmo fake news. Una bufala dentro la bufala: quello di Orson Wells era uno romanzo radiofonico, ma neppure il panico massa ci fu davvero, almeno per come è passato alla leggenda.



Chiamatele fake news, bugie, pettegolezzi, false notizie, comunque la si guardi sono sempre esistite, dalle cantonate prese dalla scienza ai pettegolezzi di paese messi in giro più o meno ad arte, a notizie e notiziole non proprio verificatee utilizzate anche a proprio comodo.



Allora perchè oggi sono un'emergenza? "Perché non sono illegali e non sono nuove- ha provato a spiegare la commissaria Ue al digitale Mariya Gabriel.



Le false informazioni si diffondono ad un ritmo inquietante, e minacciano la reputazione dei media, il benessere delle nostre democrazie, e i nostri valori democratici".



Da Bruxelles arriva la prima ricerca sulla percezione delle fake news e sulla fiducia degli utenti nelle fonti dei media, che ha coinvolto oltre 26.000 cittadini all'interno dei 28 paesi dell Unione: ebbene il 37% degli italiani intervistati, dichiara di entrare in contatto con fake news ogni giorno. Come difendersi?



Ci proviamo cercando di capire.