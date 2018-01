Il sistema della 'ndrangheta | Radio24

La 'ndrangheta si riorganizza e lo Stato la attacca con maxioperazioni di vasta portata.

L'ultima fotografia del sistema criminale in Calabria è quella scattata dai Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Crotone.

La cosca Farao-Marincola è una delle più potenti della Calabria.

E' in affari con altri gruppi in Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia.

Il suo potere arriva fino in Germania dove la presenza della 'ndrangheta è conclamata da almeno 30 anni e dove si è compiuta la strage di Duisburg.

In poco tempo, e nel silenzio generale, la cosca Farao-Marincola si trasforma dunque in una holding criminale con affari per svariati milioni di euro.

Ma per cambiare le regole degli appalti c'è bisogno della politica, o meglio di personaggi posti al centro delle decisioni.

Secondo l'accusa, il presidente della Provincia di Crotone Nicodemo Parrilla è uno che garantisce affidabilità.

Così come fedeli alla 'ndrangheta sarebbero stati un manipolo di sindaci: quello di Strongoli Michele Laurenzano e quello di Mandatoriccio Angelo Donnici, il vice sindaco di Casabona Domenico Cerrelli e il presidente del Consiglio comunale di Cirò Marina Giancarlo Fuscaldo.

Grazie a loro, la cosca i sarebbe infiltrata in tutti i settori della vita economica locale: dal porto di Cirò al commercio del pescato, dalla raccolta dei rifiuti al business dei migranti oltre che il settore turistico e le slot machine.

Lo schema di questo sistema può essere esportato ovunque in Calabria , in Emilia, in Lombardia, ovunque.

E' il nuovo sistema della 'ndrangheta.