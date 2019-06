I segreti di Rocco Morabito | Radio24

Della 'ndrangheta a nord, Rocco Morabito resta il grande capo, potente e imprendibile, anche oggi dopo la sua rocambolesca fuga dal carcere di massima sicurezza di Montevideo, in Uruguay.

Neppure il suo arresto del 2017 lo aveva reso più fragile, quando gli investigatori lo avevano intercettato e catturato in un hotel nella località di Punta del Este, dove faceva la bella vita con di villa con piscina, assegni e soldi in contanti, una Mercedes, 13 cellulari, 12 carte di credito e un passaporto brasiliano.

Perché Rocco è nipote di Giuseppe Morabito detto "Tiradritto", e dallo zio ha appreso tutti i segreti, anche quelli più delicati, della cosca più potente della 'ndrangheta.

Rocco Morabito infatti è il più importante narcotrafficante italiano, conosce a fondo i meccanismi del mercato della cocaina, lo scambio di partite eroina-cocaina con Cosa nostra, narcos messicani e colombiani.

Lui riforniva di coca l'intero nord del paese, attraverso la rete che da Reggio Calabria passava per Palermo e Milano.

E' talmente potente e influente che i magistrati milanesi lo avevano fotografato mentre in piazza San Babila, vestito in doppio petto come vero uomo d'affari, consegnava personalmente ai narcos colombiani una valigetta con tre miliardi di lire.

Nel tempo, e grazie al suo ruolo di "ambasciatore della coca", è venuto a sapere quei segreti indicibili e riferiti ai rapporti tra mafia e politica che gli hanno permesso di fuggire dal carcere, poco prima della pronuncia definitiva della Corte suprema di giustizia uruguaiana sulla sua estradizione in Italia.