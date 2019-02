Salvini e M5s alla prova del voto in Sardegna | Radio24

Per Matteo Salvini, quella di domenica 24 febbraio in Sardegna è la prima prova elettorale dopo la mancata autorizzazione a procedere per l'inchiesta sul caso Diciotti grazie al voto del M5s, suoi alleati di Governo.

Alle elezioni sarde si va mentre infuria la protesta dei pastori, e con ben cinque candidati all'assemblea rinviati a giudizio e con fase dibattimentale in corso per reati che vanno dalla concussione al riciclaggio, alla corruzione, fino all'associazione a delinquere.

Comunque la partita se la giocano Christian Solinas, segretario del Partito sardo d'azione in forza alla Lega, Francesco Desogus del M5s, e Massimo Zedda, che tenta di allargare la coalizione di centrosinistra alla società civile con una lista civica.

I sondaggi danno in testa il centrodestra, seguito dal centrosinistra in crescita rispetto alle prime rilevazioni di ottobre 2018 e dal M5s in calo.

L'ennesima vittoria del centrodestra nelle regionali rafforzerebbe ulteriormente la Lega nei suoi rapporti con Forza Italia e Fratelli d'Italia, come del resto è accaduto negli ultimi mesi in Abruzzo, Trentino e Friuli, indebolirebbe ancora di più i pentastellati, e porterebbe ad una inevitabile resa dei conti politica nella maggioranza di Governo, anche se rinviata a dopo le elezioni europee del 26 maggio.