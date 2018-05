Royal Wedding, Windsor in festa | Radio24

Un cerimoniale meno rigido di quello per del fratello William erede al trono, ma altrettanto grandioso e atteso. Migliaia le persone nella cittadina di Windos e davanti agli schermi tv di mezzo mondo per assistere al matrimonio reale tra l'ex rampollo ribelle Harry e l'ex attrice, divorziata e femminista Megan. Una cerimonia che rompe ben piu' di un protocollo, a cominciare dall'ingresso della sposa da sola in chiesa, ma che ha gia' regalato a Londra incassi record.