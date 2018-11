Romagnoli-gol e il Diavolo trova a Udine il suo paradiso | Radio24

Il Diavolo ha il gol nella coda. E la firma è sempre quella. Non del Pipita Higuain, k.o. dopo mezz'ora per il mal di schiena e a rischio per Milan-Juve di domenica sera, ma quella di Alessio Romagnoli. E' il capitano, dopo aver griffato al fotofinish il successo sul Genoa, a ripetersi al 95esimo a Udine, con tanto di strascico thrilling, col ricorso al Var per verificare un eventuale fuorigioco sull'azione decisiva, con Gattuso infuriato che viene pure espulso. 1 a 0 al Friuli, alla fine, e rossoneri che restano agganciati alla Lazio al quarto posto.

Ma quella dell'11ma di A è anche la domenica del risveglio di due bomber veri: Immobile e Belotti cominciano a sentire profumo di convocazione azzurra e firmano con due doppiette rispettivamente il 4 a 1 della Lazio sulla Spal, e quello del Torino contro la Sampdoria a Marassi. In trasferta, e in rimonta, passa per 2 a 1 l'Atalanta a Bologna, mentre Parma e Frosinone s'accontentano dello zero a zero. Precipita invece il Chievo di ventura, che lotta ma cade 2 a 0 in casa col Sassuolo. Per l'ex ct è il terzo k.o. di fila. e ora conto alla rovescia per una grande due giorni di Champions: domani Napoli-Paris Saint Germain e Inter-Barcellona, mercoledi Cska Mosca - Roma e Juventus- Manchester United.