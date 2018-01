'Resto al Sud', con un click il sostegno alle Imprese giovani nel Mezzogiorno. Come fare | Radio24

Resto al sud, facendo impresa: questa è l'opportunità che si apre da oggi lunedì 15 gennaio per i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E questo è il nome dell'incentivo del governo che Invitalia mette sul piatto: 1,25 miliardi di euro pronti a finanziare le attivita' piu' disparate degli under 35: che possono andare dai servizi al turismo, alla ristorazione, piccoli trasporti, agricoltura. Escluse le attivita' libero professionali e il commercio e coloro che abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che siano titolari di altre imprese attive, che abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi tre anni. Il tutto per un importo da un minimo di 50mila euro (se il richiedente e' uno solo) fino ad un massimo di 200mila euro. Il 35% inoltre e' a fondo perduto mentre il restante 65% (restituibile in 8 anni) è 'garantito' dallo Stato. Cioe' non occorre presentare particolari 'garanzie' per ottenere il finanziamento. Pronti? Basta cliccare a partire dalle ore 12 sul sito www.invitalia.it e inviare la domanda solo on line sulla piattaforma web. Ma attenzione non è necessario precipitarsi per connettersi all'ora esatta: non si tratta i di un click day, cioe' i fondi non vengono assegnati in base a chi arriva primo a presentare la domanda. Ogni proposta - spiega Invitalia - sara' vagliata, in ordine cronologico, non ci sono scadenze o graduatorie, e le idee dei neoimprenditori valide e sostenibili con i requisiti di legge, saranno finanziate per la prima volta al 100%