Radio 24 al Festival del lavoro | Radio24

Radio 24 è presente anche quest'anno al Festival del lavoro a Milano dal 20 al 22 giugno presso il Centro Congressi MiCo. I temi del lavoro, come per esempio il rapporto fra tecnologia e lavoro, sono protagonisti degli incontri con economisti, esperti di diritto del lavoro, rappresentanti del governo e della politica, sindacalisti, professionisti, studenti. Un'occasione per fare il punto sulle questioni calde legate al mondo del lavoro, sulle prospettive future di sviluppo e crescita del Paese.

La manifestazione è organizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi. Radio 24 sarà presente con i suoi studi posizionati in Auditorium al MiCo Milano dai quali verranno trasmessi alcuni programmi e approfondimenti.



IL PROGRAMMA

Giovedì 20 giugno 2019

17.00 - Focus economia (Sebastiano Barisoni)



Venerdì 21 giugno 2019

11.00 - Due di denari (Debora Rosciani e Mauro Meazza)

13.00 - Effetto giorno (Simone Spetia)

14.00 - Tutti convocati (Carlo Genta)