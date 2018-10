Radio 24 e Audible insieme per il secondo progetto multicanale: "Terra in vista - La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio" | Radio24

Al via dal 14 ottobre una nuova iniziativa in coproduzione tra Radio 24 e Audible. Dopo il successo della prima trasmissione “Io sono il cattivo” di Giampaolo Musumeci, prende il via il secondo progetto multicanale :“Terra in vista – La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio”, un prodotto audio condotto da Federico Taddia, giornalista e divulgatore, e dal filosofo della scienza Telmo Pievani, in onda dal 14 ottobre ogni domenica alle 13.05 su Radio 24. La versione estesa e integrale di 20 minuti sarà disponibile in esclusiva sull’app di Audible, scaricabile gratuitamente da qualsiasi app store.

“Terra in vista – La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio” è la prosecuzione di un progetto di Radio 24 rivolto a genitori e ragazzi, iniziato con la nutrizione di “Il cibo spiegato a mio figlio” e proseguito con la geografia di “L’Italia spiegata a mio figlio. Adesso l’obiettivo è far conoscere alle nuove generazioni quello che già il più delle volte utilizzano ma di cui quasi sempre ignorano il funzionamento, la tecnologia, andando alla ricerca di risposte comprensibili a domande apparentemente complicate. Cos’è l’intelligenza artificiale? Perché un touchscreen se lo tocchi se ne accorge? Cos’è una pianta robot? Come funziona un raggio laser? Perché siamo tutti pazzi per i droni? Questi alcuni dei temi che verranno affrontati nelle prime puntate. E parlare ai più piccoli spesso serve anche per farsi capire anche dai più grandi.

Saranno ospiti della trasmissione alcune eccellenze scientifiche italiane, invitate a tradurre il loro sapere in un linguaggio divulgativo e adatto a tutte le età. Con uno spazio dedicato anche agli esperimenti scientifici.