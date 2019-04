RADIO 24 ALL'AQUILA DIECI ANNI DOPO IL TERREMOTO - Una città deserta che ritrova i suoi tesori e attende ancora risposte | Radio24

Dieci anni dopo, la città ha ritrovato il colore originario. Ma ha perso molti abitanti. Dieci anni dopo il devastante sisma che nella notte tra il 5 e 6 aprile uccise 309 persone, il centro storico de L'Aquila si è svestito, in gran parte, di tubi e impalcature, ma sono pochi ad ammirare facciate, volte e stemmi. Molti cantieri, soprattutto dell'edilizia privata, sono ormai terminati. Alcune delle chiese simbolo sono state restituite alla popolazione, dalla Basilica di Collemaggio a San Bernardino, alle Anime Sante. Ma in questi dieci anni, il tessuto sociale e produttivo de L'Aquila si è sparpagliato in un'area che è più ampia del raccordo anulare e fatica a ricomporsi. Degli 80mila sfollati del 2009, oggi sono 6.300 quelli che ancora vivono nei moduli abitativi provvisori o all'interno del progetto case. Dei 24mila edifici inagibili, oggi più della metà- 15.306 - sono stati riconsegnati. E nel cielo sopra L'Aquila si muovono più bracci di gru che uccelli. Ma non sono pochi i palazzi ancora fermi a dieci anni fa, dove la ricostruzione non è ancora nemmeno cominciata. Nel frattempo, in questi due lustri, gli abitanti sono in gran parte altrove. E gli studenti, che rappresentano una voce significativa della vita e dell'economia cittadina, sono diminuiti. Così anche le attività che hanno riaperto in centro storico - 86 su mille, calcola Confcommercio - faticano a resistere. E sulle imprese incombe la spada di Damocle della restituzione di tasse sospese, che invece l'Europa ha considerato aiuti di Stato. "I più piccoli sparirebbero, se fossero costrette a pagare", avverte la Confindustria aquilana. E se nel centro storico la ricostruzione procede, nelle frazioni de L'Aquila, con l'eccezione di Onna, tutto è molto più lento e faticoso.

Per il decimo anniversario del sisma, Radio24 torna a L'Aquila, con I VIAGGI DI RADIO24 da lunedì 1 aprile nei gr delle 7, 12, all'interno di Effetto Giorno/Effetto Notte. Nel weekend il reportage di sabato alle 7.15 di Raffaella Calandra e la puntata de "I Racconti di Storiacce" domenica alle 21.

1 aprile 2019 - Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, un devastante terremoto distrusse la città dell'Aquila e molti comuni dell'Abruzzo. 309 furono le vittime, decine di migliaia gli sfollati. Radio24 è tornata in quei luoghi e da oggi, per tutta la settimana, vi racconta lo situazione attuale, a 10 anni di distanza ...

Prima tappa



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating: