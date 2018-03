Piero Angela: "fate viaggiare i vostri figli con la mente" | Radio24

In occasione della festa del papà abbiamo l'onore di ospitare il padre della trasmissione scientifica italiana: Piero Angela. Ci siamo fatti spiegare da lui come trasmettere passione e cultura ai figli e ai ragazzi, cosa può fare la scuola per stimolare l'apprendimento e cosa possono fare i genitori. Perché si insegnano le materie scientifiche e non la scienza? La scienza ha una sua etica, un suo regolamento, una sua pervasività che se trasmesse con un linguaggio adeguato possono affascinare molti ragazzi. Con suo figlio Alberto com'è stato trasmettere cultura? E a questo proposito: Alberto, da piccolo, sapeva che lavora faceva il suo papà?