Il peso delle regionali sulla formazione del nuovo Governo | Radio24

"Se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo".

La frase del leader della Lega Matteo Salvini mette in correlazione la imminente tornata elettorale regionale con la formazione di un Governo del Paese.

Del resto le Regionali in Molise (22 aprile) e Friuli Venezia Giulia (29 aprile) sono dei piccoli test che dovrebbero confermare o smentire i trend emersi alle politiche del 4 marzo.

Ma è difficile, se non impossibile, che in poco meno di due mesi gli scenari politici siano cambiati.

Anzi, con ogni probabilità, le elezioni dovrebbero certificare che M5s e Lega restano le formazioni predilette dagli italiani.

La commistione tra campagna elettorale e rilevazione del peso dei partiti ci starebbe in politica, non quando il paese non ha un Governo sostenuto da una maggioranza, frutto di accordi chiari, non quando i venti di guerra nella vicina Siria imporrebbero una responsabilità maggiore, la stessa che si dovrebbe avere sul piano economico per la crescita e lo sviluppo.

Nulla di tutto questo.

Si procede a slogan e calcoli elettorali, veti e contro veti.

Per il bene comune resta solo, al momento, la guida sicura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.