LA NUOVA STAGIONE DI RADIO 24 | Radio24

Lunedì 2 settembre prende il via il palinsesto autunnale di Radio 24, con molte conferme e alcune novità.

La prima riguarda ‘24 Mattino', programma storico di Radio 24, che vedrà la conduzione di Simone Spetia, affiancato da Paolo Mieli e Maria Latella. Dalle 6.30 l'informazione, l'analisi e l'approfondimento del prime time del mattino, con la lettura dei quotidiani, le analisi, i commenti, le interviste ai principali protagonisti della politica, dell'attualità, dell'economia. Due nomi importanti del giornalismo italiano saranno protagonisti di questa avventura insieme al conduttore: Paolo Mieli alle 7.30 interverrà nella rassegna stampa con l'analisi sulle notizie della giornata e Maria Latella, che entrerà in scena alle 8.15 per commentare le notizie e intervistare insieme a Spetia i protagonisti dell'attualità.



Nella fascia pomeridiana, alle 15.00, arriva un nuovo programma con una voce nota agli ascoltatori: ‘Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali'con Matteo Caccia. Nello spazio tradizionalmente dedicato alla narrazione, racconteremo storie quotidiane e scopriremo quali sono oggi i vizi capitali, come si sono trasformati rispetto al passato, dove li troviamo nella nostra vita e nei fatti della cronaca e dell'attualità.



Alle 16.00 arriva la grande attualità internazionale, quella che racconta e spiega i fatti, i personaggi, le scelte, gli equilibri di un mondo sempre più interconnesso. Giampaolo Musumeci conduce "Nessun Luogo è Lontano", raccontata con voci e suoni dal campo, fotografi e reporter dalla prima linea, grandi analisti internazionali. Dalla Brexit al terrorismo internazionale, dalle dinamiche africane alla nuova Via della Seta. Il mondo è sempre più piccolo e ciò che accade fuori dai nostri confini ci riguarda sempre e comunque.



Nel palinsesto autunnale restano tutti gli altri appuntamenti e programmi di successo di Radio 24, a partire dai giornali radio e dall'attualità di Effetto giorno, affidato quest'anno a Alessio Maurizi, ed Effetto notte, con Roberta Giordano. Tornano "Uno nessuno 100Milan" di Alessandro Milan e Leonardo Manera, "Due di denari" di Debora Rosciani e Mauro Meazza, "Obiettivo salute" di Nicoletta Carbone, "Melog" di Gianluca Nicoletti, "Tutti convocati" con Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano, "Focus Economia" di Sebastiano Barisoni, "La Zanzara" di Giuseppe Cruciani e con David Parenzo, "Smart city" di Maurizio Melis.

E dal prossimo fine settimana in arrivo altri novità.