Norcia ferita, 2 anni dopo. Viaggio nella ricostruzione | Radio24

A due anni dal sisma che il 30 ottobre distrusse parte del centro storico di Norcia e interi borghi antichi tra Umbria e Marche, a cominciare da Castelluccio, dopo le promesse di aiuti e solidarietà, a che punto è la ricostruzione? Cosa è stato davvero fatto? A Castelluccio, aspettano ancora le case d'emergenza, alle 20, resta solo l'esercito; alcune strade, che collegano l'Umbria alle Marche sono ancora chiuse; commercianti e imprenditori denunciano il crollo del 70% del turismo. A Norcia, dove anche le autorità europee si impegnarono per la ricostruzione, i lavori sono ancora impantanati tra trafile e ingorghi burocratici. E in alcuni paesi, come Visso, gli sfollati hanno dovuto lasciare anche le casette d'emergenza, per infiltrazioni d'acqua e muffa.



Due anni fa, a fine ottobre una nuova successione di scosse di terremoto colpiva il centro Italia, dopo il primo devastante sisma di Amatrice del 24 agosto, con 303 vittime. Da oggi, Radio24 vi porta per l'intera settimana, nei borghi del centro Italia, distrutti dal sisma del 30 ottobre 2016. Per vedere com'è la situazione...Cominciamo da Visso, nel maceratese

Viaggio nella ricostruzione 1ª puntata



