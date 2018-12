Niente fuga né Ibra: Milan, la notte delle occasioni perdute | Radio24

La serata delle occasioni perdute. Così il Milan vede sfumare la fuga verso il quarto posto e il ritorno di Ibrahimovic. Zero a zero a San Siro col Torino che nel primo tempo va più vicino al vantaggio, mentre nel finale è Cutrone, per una volta, a sprecare l'occasione buona. Il Diavolo allunga sulla Lazio di un punto appena, e nel dopogara Leonardo conferma che a gennaio Ibra non ritornerà.

Chi è invece tornato è Cesare Prandelli, che guida per la prima volta il suo Genoa a un sofferto uno a uno contro la Spal a Marassi, col Grifone subito in dieci per l'espulsione di Criscito; trema forte la panchina di Pippo Inzaghi a Bologna, dopo il ko dei felsinei a Empoli per 2 a 1; il Chievo fa un altro mezzo miracolo e strappa l'uno a uno a Parma; pirotecnico 3 a 3 tra Sassuolo e Fiorentina. Da domani tornano le coppe, con la notte dei verdetti per Inter e Napoli in Champions.