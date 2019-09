Il neogollismo di Renzi | Radio24

"Italia viva", il progetto di Matteo Renzi, riempie un vuoto al centro del sistema politico italiano e si ispira dichiaratamente a "En Marche", il movimento francese fondato nel 2016 da Emmanuel Macron.



Quindi non una nuova sinistra, neppure un centrosinistra, ma una sorta di neogollismo in salsa italiana che guarda con attenzione ai liberal in uscita dal "Partito Democratico" e da "Forza Italia", alle formazioni centriste, alla diaspora socialista, all'area radicale.



E non è un caso che, proprio grazie al "Psi" di Riccardo Nencini e ad alcuni transfughi di "Forza Italia" come Donatella Conzatti, "Italia viva" ha potuto costituire in poche ore un gruppo parlamentare autonomo alla Camera e al Senato, fuori dall'anonimato del Gruppo misto.

La radicalizzazione dello scontro, con circa il 70% dei voti potenziali suddivisi tra Lega, Pd e M5s, lascia oggettivamente uno spazio ampio al centro della scena politica.



Con ogni probabilità Renzi sosterrà il Governo a guida Giuseppe Conte.

Di certo tenderà a condizionare alcune scelte in materia economica, ma non staccherà la spina, almeno fino a quando sarà riuscito ad organizzarsi come partito anche nel Paese, non solo in Parlamento.

I primi effetti della scelta di Renzi sono visibili nel peso politico del "Partito Democratico" che nei sondaggi è dato poco sopra il 20%, quasi tre punti in meno rispetto alle ultime rilevazioni.



L'ingresso di un nuovo soggetto politico aumenta la frammentazione del sistema dei partiti e impone, a brevissimo, una nuova riforma elettorale che possa finalmente donare all'Italia una maggiore stabilità, quindi una governabilità certa.